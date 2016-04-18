В понедельник москвичей ожидает пасмурная и дождливая погода

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В понедельник, 18 апреля, в столице облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +14 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
В первый рабочий день столичный регион окажется в теплых и неустойчивых воздушных массах атлантического циклона, а прохождение днем атмосферного фронта увеличит вероятность кратковременных ливневых дождей.
Будет дуть юго-западный ветер 5-9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85 процентов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. В Москве будет 2-4 тепла, по области до плюс 5 градусов.
Днем во вторник характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.
Всю предстоящую неделю преимущественно будет облачно и дождливо. Но температура воздуха продержится на уровне 10-14 градусов. Синоптики обещают, что к концу недели из-за туч начнет проглядывать солнце и вернется сухая погода.
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