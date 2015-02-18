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Общество

18 февраля, 17:09

МЧС предупреждает о сильном ветре в столице

погода ветер штормовое предупреждение

В столичном регионе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В среду, 18 февраля, до 21.00 в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, ветер может повалить деревья, повредить слабо укрепленные рекламные конструкции.

Автовладельцев просят поставить машины в гараж или оставить автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Гражданам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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Кроме того, в ведомстве сообщают, что в Москве сегодня вечером ожидается похолодание. Ожидается, что температура воздуха будет ниже ноля, а в ночь на 19 февраля упадет до минус 6 градусов (по области до минус 9).

В связи с возможным образованием гололедицы и наледи МЧС рекомендует автолюбителям соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходам использовать малоскользящую обувь.

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