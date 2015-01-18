В предстоящую ночь в столице ожидается гололед

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Столичные спасатели предупреждают о понижении температуры в Москве и призывают автомобилистов и пешеходов быть осторожными на дорогах.

"19 января 2015 года в период с 00:00 до 07:00 часов в Москве ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений", - сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

На дорогах возможно образование гололеда, в связи с чем возрастает вероятность затруднения движения транспорта, увеличения количества ДТП.

"Управляя автотранспортом в условиях гололедицы, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, старайтесь избегать резких маневров и ускорений на дороге", - говорится в сообщении.

Кроме того, МЧС советуют пешеходам не торопиться при движении и быть бдительными на переходах.

Как сообщал ранее телеканал "Москва 24", похолодание придет в Москву на следующей неделе. Со вторника температура начнет понижаться, а к четвергу синоптики обещают минус 10 градусов.