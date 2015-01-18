18 декабря в Москве будет до +2, возможны осадки

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В Москве 18 декабря будет до 2 градусов тепла, возможны осадки, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, атмосферное давление будет в пределах нормы - 747 мм ртутного столба.

Добавим, что 19 января верующие отмечают Крещение Господне. Обычно этот праздник проходит на фоне очень низкой температуры – "крещенских морозов".

При этом синоптики отмечают, что такая традиция уходит в прошлое - за прошедшие 14 лет крещенская ночь чаще, с вероятностью 64%, была теплее нормы.

Самая теплая крещенская ночь за всю историю метеорологических наблюдений в Москве была в 2007 году - температура воздуха не опускалась ниже +3,6. Самой холодной была ночь в 1927 году – 32 градуса мороза.