В среду ветер в столице усилится до 15 метров в секунду

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В среду москвичей ожидает усиление ветра. До 21.00 в столице ожидается ветер с порывами до 12-15 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС предупреждает о вероятности повреждения линий электропередач, падения рекламных щитов и обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций.

В ведомстве отметили, что горожанам стоит закрыть окна у себя дома, поставить машину в гараж, а если его нет - припарковаться вдали от деревьев и рекламных щитов.

Пешеходам следует обходить шаткие строения и не приближаться к деревьям.

Отметим, что 17 декабря воздух в столице может прогреться до +4 градусов. Такая погода обусловлена атлантическим циклоном, который с начала недели обосновался в столичном регионе.