В среду ожидается пасмурная и сырая погода

В среду, 17 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".
Столичный регион попадет под влияние скандинавского циклона, который удержит пасмурную, сырую и оттепельную погоду с температурой, существенно превышающей климатическую норму.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 743 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%.
Предстоящей ночью - облачно, пройдет мокрый снег. Столбики термометров покажут около ноля градусов.
Днем в четверг небольшие осадки, на дорогах гололедица. Максимальная температура в Москве - от минус 1 до плюс 1.
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