В среду ожидается пасмурная и сырая погода

В Москве 17 декабря ожидается теплая погода и снег с дождем

В среду, 17 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Столичный регион попадет под влияние скандинавского циклона, который удержит пасмурную, сырую и оттепельную погоду с температурой, существенно превышающей климатическую норму.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 743 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%.

Предстоящей ночью - облачно, пройдет мокрый снег. Столбики термометров покажут около ноля градусов.

Днем в четверг небольшие осадки, на дорогах гололедица. Максимальная температура в Москве - от минус 1 до плюс 1.