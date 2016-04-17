В понедельник в столице будет облачно и дождливо

Фото: ТАСС/Кавашкин Борис

В понедельник в столице будет облачно и до 16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Местами пройдет небольшой дождь. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Всю предстоящую неделю преимущественно будет облачно и дождливо. Но температура воздуха продержится на уровне 10-14 градусов. Синоптики обещают, что к концу недели из-за туч начнет проглядывать солнце и вернется сухая погода.

Напомним, в субботу, 16 апреля, погода в столице резко ухудшилась. В городе прошли сильные ливни, а в некоторых районах – снег и град. В общей сложности в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков.

Норма осадков в апреле составляет 37 миллиметров. По данным базовой городской метеостанции на ВДНХ, за сутки выпало 10, что составляет 27 процентов от месячной нормы.