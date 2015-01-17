В воскресенье в городе ожидается пасмурная и сырая погода

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В воскресенье, 18 января, в столице ожидается облачная и сырая погода, передает телеканал "Москва 24". При этом температура в городе по-прежнему будет выше нормы.

"Погода будет серой, такой очень пасмурной, сырой. Время от времени будут приниматься небольшие осадки, но температурный режим останется существенно выше климатической нормы - сейчас почти на 10 градусов теплее обычного. Такая температура соответствует концу марта. Это значит, что в ночные часы температура 0-2 градуса в столице, в дневные часы от 0 до +2", - рассказала специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.

Ранее M24.ru сообщало, что в ночные часы на дорогах Москвы возможно образование гололеда. В связи с этим не исключены затруднения движения транспорта, увеличение количества ДТП, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение случаев травматизма населения, предупреждают спасатели.

Как вести себя во время гололеда на дорогах

Предполагается, что аномально теплая погода продержится в столице до 20-х чисел января. Традиционных крещенских морозов в этом году не будет. Все это время в город будут поступать теплые и влажные воздушные массы с запада и юго-запада. Температура начнет понижаться в начале следующей недели.

Отметим, 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Кроме того, стало известно, что прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице. Средняя температура в 2014 году составила 6,9 градусов тепла. Теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах. Завершившийся 2014 год оказался и самым солнечным и сухим в XXI веке. При этом июль 2014 года стал самым сухим месяцем за последние 130 лет. Тогда выпало только 4 миллиметра осадков.