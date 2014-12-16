Во вторник ожидается небольшой дождь и до 3 градусов тепла

Во вторник, 16 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 96%. Местами также сохранятся гололедица и условия для образования сосулек.

В среду характер погоды не изменится - будет пасмурно, днем будет идти мокрый снег. Температура ночью и днем в Москве - от 0 до плюс 2. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, местами его порывы усилятся до 15 м/с. На дорогах будет скользко.