Сильный ливень с грозой и градом пройдет в Москве

Москвичей предупреждают об ухудшении погоды во второй половине дня 16 июля. С 15.30 до 22.00 в столице ожидаются ливень, сильный ветер с порывами свыше 15 метров в секунду, гроза и град. По данным городского ГУ МЧС, к вечеру может выпасть до 25 миллиметров осадков.

Спасатели предупреждают о возможных повреждениях линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, молнией могут быть повреждены объекты, не оборудованные громоотводами. Кроме того, возможны повреждения кровель и остекления, линий электропередач, а также локальные подтопления.

Напомним, сегодня на дежурство вышла 141 бригада Мосводостока с 250 единицами техники. Они выезжают на пониженные места, где прогнозируется скопление воды. В связи с ливнями на усиленный режим работы перешли и московские энергетики.