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Москва 24

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Общество

16 февраля, 10:10

Высокое атмосферное давление в столице продержится до среды

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В Москве установилось очень высокое атмосферное давление

В Москве и области в понедельник ожидается ясная и морозная погода, сообщил M24.ru ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус. При этом до среды в столичном регионе продержится высокое атмосферное давление.

"Сегодня, как впрочем и завтра, столичный регион будет находиться во власти антициклона. Ожидается небольшая облачность, полное отсутствие осадков, северный ветер от трех до восьми метров в секунду. При этом будет очень высокое атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба", - рассказал Леус.

Он добавил, что в понедельник в столице ожидается -7...-9 градусов, по области - от 6 до 11. По его словам, во вторник будет на градус теплее. "Холодной будет и ночь на среду, в среду ближе к вечеру погода начнет меняться - местами закружит снег, и морозы будут отступать", - отметил Михаил Леус.

Отметим, повышенное атмосферное давление может вызывать скачки артериального давления, головные боли и другие симптомы недомогания. В этот период врачи рекомендуют исключить большие нагрузки, которые существенно влияют на самочувствие, а также ограничить пребывание на улице.

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