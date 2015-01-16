В пятницу в столице будет без осадков и до 1 градуса тепла

Фото: M24.ru /Лидия Широнина

В пятницу, 16 января, жителей столицы ожидает вполне комфортная, тихая и сухая погода, с ночными заморозками и слабыми дневными оттепелями. Воздух прогреется до +1 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 52 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 96%.

Предстоящей ночью - облачно, местами небольшие осадки, на дорогах скользко. В столице минимальная температура воздуха составит минус 1 - минус 3 градуса, по области - от 1 до 6 ниже ноля. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно, местами небольшие осадки, на дорогах гололедица. Воздух прогреется до 2 градусов выше ноля.