Вечером в пятницу в Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

Фото: ИТАР-ТАСС

Сильный ливень и гроза ожидаются в Подмосковье вечером в пятницу, 15 августа. Областное МЧС предупреждает, что в период с 18.00 до 22.00 порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду и выше.

Спасатели советуют гражданам воздержаться от дальних поездок, убрать вещи с балконов, поставить машины в гаражи или припарковать их подальше от деревьев.

Напомним, что, согласно прогнозам синоптиков, в столице и области больше не будет тридцатиградусной жары. Так, в пятницу дневной максимум в городе составил +26 градусов.

Метеорологи обещают, что в выходные в столичном регионе погода будет комфортной и по-летнему приятной, сообщает центр "Фобос". Столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Дожди постепенно прекратятся.