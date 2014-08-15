В Подмосковье ожидаются ливни с грозами и шквальным ветром

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В пятницу в Подмосковье ожидаются ливни с грозами и сильным ветром. МЧС предупреждает жителей области о необходимости быть внимательными и соблюдать осторожность, выходя на улицу, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.

Ливни будут идти на западе области до 13.00. Порывы ветра при грозах будут достигать 15 метров в секунду. Местами выпадет град.

МЧС предупреждает о необходимости убрать вещи со двора и балконов в дом. Машину следует поставить в гараж или хотя бы парковать подальше от деревьев и рекламных щитов.

В ведомстве подчеркнули, что желательно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Завтра в столице ожидается до 22 градусов тепла при переменной облачности, в воскресенье синоптики также не прогнозируют осадков.