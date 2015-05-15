Дожди с грозами и холодный ветер ждут москвичей в субботу

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В выходные в столичном регионе может выпасть до 40 миллиметров осадков или до 80 процентов майской нормы, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 16 мая, Москва и Подмосковье окажутся в центральной части циклона. В городе продолжатся дожди, местами сильные, с грозами. Ночью температура опустится до 7–9 градусов, днем воздух прогреется всего до 10–12 градусов.

Местами порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.

"Мосгорсправка": штормовое предупреждение

В ночь на воскресенье по-прежнему будет идти дождь, однако днем немного потеплеет и даже выглянет солнце. Температура воздуха составит 11–13 градусов, будет дуть сильный ветер.

Начало следующей недели также будет облачным и дождливым. Начнет улучшаться погода только после вторника, 19 мая.

Ранее M24.ru сообщало, что ветер и дожди очистят столичный воздух от загрязнений.

До этого погода способствовала накоплению выбросов в атмосфере.