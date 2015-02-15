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Общество

15 февраля, 23:19

В ночь на понедельник в столице ожидается сильный ветер

погода ветер погодные условия предупреждения

Сильный ветер сохранится в Москве до утра понедельника

ГУ МЧС России по Москве предупреждает, что в столице до утра понедельника продолжит дуть сильный ветер - с порывами до 15 метров в секунду и выше. Неблагоприятные погодные условия ожидаются до 6.00 16 февраля, передает пресс-служба ведомства.

В сочетании с метелью ветер может существенно осложнить жизнь горожан.

Во время непогоды, отмечают в МЧС, возможно повреждение линий электропередач, повал деревьев, падение рекламных конструкций. В целях безопасности горожанам советуют закрывать окна в помещениях и - по возможности - ставить автомобили в гараж или вдали от деревьев.

Отметим, что ранее в воскресенье МЧС выпустило аналогичное предупреждение о сильном ветре, которое действовало до 22.00 15 февраля.

Добавим, что в ГИБДД Москвы и столичном департаменте транспорта автомобилистам из-за непогоды советовали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения.

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Как ранее сообщало M24.ru, из-за неблагоприятных погодных условий в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов. Как минимум шесть самолетов не смогли приземлиться в Шереметьеве и Внукове и ушли в Домодедово.

Что касается температуры воздуха, то 15 февраля похолодало, столбики термометров днем опустились до -4-7 градусов. 16 февраля ожидается уже -8 градусов, а в ночные часы - до -14-17 . Такая погода продержится как мининимум до среды.

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