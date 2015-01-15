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Общество

15 января 2015, 17:07

Аномально теплая погода сохранится в городе до середины будущей недели

погода рекорды тепло

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аномально теплая погода продержится в столице до 20-х чисел января, сообщает Гидрометцентр России. Традиционных крещенских морозов в этом году не будет.

Сейчас показания термометров превышают норму на 10-11 градусов. Из -за этого высота снежного покрова в столице за минувшие сутки уменьшилась на 4-5 см.

Синоптики обещают, что теплая погода продержится до двадцатых чисел января. Все это время в город будут поступать теплые и влажные воздушные массы с запада и юго-запада. Температура начнет понижаться в начале следующей недели.

В пятницу, 16 января, в столице ожидается слабый снег. Ночью столбик термометра может опуститься до -4 градусов. В Подмосковье местами похолодает до -7. Днем прогнозируется от -1 до +1 и от -4 до +1 градуса соответственно. Местами возможна сильная гололедица и наледь.

В субботу температурный фон существенно не изменится. Температуры прогнозируются плюсовые, будет по-прежнему пасмурно.

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14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

"По данным на 14.00 температурные показатели составили 3,2 градуса, то есть немного похолодало. Но, возможно, к вечеру температура повысится. По нашим наблюдениям, это происходит к трем-четырем часам дня", - добавили на метеостанции ВДНХ.

Кроме того, стало известно, что прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице. Средняя температура в 2014 году составила 6,9 градусов тепла. Теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах. Завершившийся 2014 год оказался и самым солнечным и сухим в XXI веке. При этом июль 2014 года стал самым сухим месяцем за последние 130 лет. Тогда выпало только 4 миллиметра осадков.

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