В четверг в столице ожидается пасмурная погода и до 2 градусов тепла

Аномально теплая погода сохранится в столичном регионе в ближайшие дни

В четверг, 15 января, в столице ожидается облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +2 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, сегодняшним утром, пока еще во власти уходящего атмосферного фронта, погода пасмурная и кое-где идут слабые осадки. В течение дня, с ростом атмосферного давления, вероятность осадков уменьшится, а в небе будут развиваться прояснения. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%.

Максимальная температура составит в мегаполисе +1…+2 градуса, по области 0…+3 градуса, что намного теплее обычного

Предстоящей ночью сохранится облачность с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В столице будет -2...-4 градуса, в Подмосковье от -2 до -7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в пятницу - облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха будет около ноля.