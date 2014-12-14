Москва оказалась во власти снегопадов и ветра

В воскресенье в столице ожидают до 2 градусов тепла

На Москву надвигается атмосферный фронт. В западные районы области он уже принес сильный ветер и снегопад. Автомобилистам советуют не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков, передает канал "Москва 24".

Штормовое предупреждение объявлено еще в нескольких регионах страны, в том числе в Петербурге. Напуганные бушующим в Европе ураганом "Александра", который успел задеть и Калининград, горожане опасаются, что он дойдет до Москвы. Но синоптики говорят, что на столичную погоду будет влиять циклон из Атлантики.

"Все воскресенье столичный регион проведет на западной периферии активного Атлантического циклона, который принес большие зоны непогоды на Северо-Запад нашей страны. Погода у нас будет ветреная, облачная, пройдет снег, местами мокрый", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он также добавил, что основную неблагоприятную роль в погоде продолжит играть ветер, по направлению он юго-западный, а скорость его в столице будет достигать 6-11 метров в секунду, отдельные порывы возможны до 15-20 метров в секунду.

Отметим, что вчера, 13 декабря, высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров - это несколько выше нормы.

Напомним, за несколько последних дней, по данным синоптиков, в городе выпало около 20 миллиметров осадков - а это треть месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров. К концу выходных может выпасть уже до половины декабрьской нормы.