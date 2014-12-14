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Москва 24

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Общество

14 декабря 2014, 11:00

Москва оказалась во власти снегопадов и ветра

погода ветер Михаил Леус снегопад циклон

В воскресенье в столице ожидают до 2 градусов тепла

На Москву надвигается атмосферный фронт. В западные районы области он уже принес сильный ветер и снегопад. Автомобилистам советуют не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков, передает канал "Москва 24".

Штормовое предупреждение объявлено еще в нескольких регионах страны, в том числе в Петербурге. Напуганные бушующим в Европе ураганом "Александра", который успел задеть и Калининград, горожане опасаются, что он дойдет до Москвы. Но синоптики говорят, что на столичную погоду будет влиять циклон из Атлантики.

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"Все воскресенье столичный регион проведет на западной периферии активного Атлантического циклона, который принес большие зоны непогоды на Северо-Запад нашей страны. Погода у нас будет ветреная, облачная, пройдет снег, местами мокрый", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он также добавил, что основную неблагоприятную роль в погоде продолжит играть ветер, по направлению он юго-западный, а скорость его в столице будет достигать 6-11 метров в секунду, отдельные порывы возможны до 15-20 метров в секунду.

Отметим, что вчера, 13 декабря, высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров - это несколько выше нормы.

Напомним, за несколько последних дней, по данным синоптиков, в городе выпало около 20 миллиметров осадков - а это треть месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров. К концу выходных может выпасть уже до половины декабрьской нормы.

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