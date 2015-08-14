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Москва 24

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Общество

14 августа 2015, 21:13

Прохладная и сухая погода ждет москвичей в субботу

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Аномальная жара покидает столицу

В предстоящую субботу москвичей ожидает переменная облачность, без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Так, ближайшей ночью столбики термометров в городе опустятся до отметки в 9–11 градусов, по области – до 6 градусов выше ноля. Днем в субботу воздух прогреется до 21 градуса.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

"Большая Москва": Погода в Москве

Ранее m24.ru сообщало, что похолодание, которое ожидается в ближайшее время в столичном регионе, приведет к понижению температуры в водоемах и, соответственно, окончанию купального сезона.

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Однако в третьей декаде августа столбики термометров будут подниматься выше 20-градусной отметки. Серьезно изменятся и ночные температуры: она будет опускаться до 5–8 градусов выше ноля.

Начиная с воскресенья, существенных осадков в Москве и области не ожидается.

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