МЧС предупреждает о грозе на западе Подмосковья

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В четверг, 14 августа, на западе Подмосковья ожидается гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Выпущенное ведомством экстренное предупреждение действует с 16.00 до 20.00.

Порывы ветра, который будет сопровождаться ливнем, достигнут 15 метров в секунду и более. Местами может пройти град.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям области воздержаться от дальних поездок и убрать вещи с балконов и дворов. Машину лучше поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, что в среду, 13 августа, в столице выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков. В четверг, однако, столбики термометра поднялись до 28 градусов.