На выходных в столице будет тепло и без осадков

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На выходных в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Как сообщает Гидрометцентр России, температура в мегаполисе не поднимется выше +19 градусов.

В субботу, 14 мая, ночью малооблачно, без осадков, температура в Москве +4... +6, по области – +1... +6 градусов (на востоке области местами заморозки до -3 градусов). Ветер будет дуть восточный, со скоростью 2–7 метров в секунду.

Днем переменная облачность, без осадков, столбики термометров в городе покажут +17... +19 градусов, по области – +14... +19 градусов тепла. Ветер – восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 15 мая, в столице будет переменная облачность. Также обойдется без осадков. Температура ночью в Москве плюс +4... +6, по области – +1... +6 градусов (на востоке области местами заморозки до -3 градусов).

Днем в мегаполисе воздух прогреется до +16... +18, по области – +14... +19 градусов. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи объявили о самом высоком уровне опасности из-за заморозков

В начале новой рабочей недели погода испортится. В понедельник циклон принесет сильные дожди. Ночью ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов и 13–15 градусов тепла днем.

Несмотря на похолодание в московский регион пришла угроза природных пожаров. Как отметили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Москвы и Московской области отмечается пожароопасность 4 класса (предпоследний уровень).

Угроза возгораний есть в Москве, в Истринском, Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском, Одинцовском районах Подмосковья.