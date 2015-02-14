В воскресенье в столицу вновь придет похолодание

В воскресенье в столицу вернется пасмурная и холодная погода

В воскресенье в столичный регион снова придет похолодание, передает телеканал "Москва 24".

По словам синоптиков, уже завтра московское небо затянет снежными облаками. По прогнозам, температура будет решительно минусовой.

"Температура воздуха будет меняться мало и дневные показания термометров в воскресение не сильно будут отличаться от ночных показаний: -3...-8 в столице и -2...-7 в районах Московской области", - отметил специалист центра "Фобос Михаил Леус".

По его словам, ветер поменяет свое направление на северо-запад. Кроме того, порывы усилятся до 5-10 метров в секунду.