В субботу в столице ожидается облачная погода и около ноля градусов

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Погода в столичном регионе в субботу не претерпит существенных изменений. Снежные облака из Санкт-Петербурга доберутся до Москвы к воскресенью, а вместе с ними и похолодание, сообщили в центре погоды "Фобос".

Сегодня, 14 февраля, в столице по-прежнему будет преобладать облачная погода без осадков. Температурный режим намного теплее, чем положено для этих дней февраля, в Москве максимальная температура около ноля градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

"Активный фронтальный раздел в течение сегодняшнего дня будет перемещаться по северным районам Ленинградской области. Так что снег разной интенсивности пройдет почти повсеместно. Этот фронтальный раздел принесет в столичный регион последнюю порцию атлантического тепла. При слабом юго-западном ветре температура будет колебаться около нулевых значений. И в воскресенье, сместившись на восток, холодный атмосферный фронт откроет дорогу арктическому воздуху", - прогнозируют метеорологи.

Завтра, 15 февраля, в Москве ожидается похолодание.