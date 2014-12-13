Москвичей предупреждают о сильном ветре

Синоптики предупреждают москвичей о сильном ветре. Ожидается, что его порывы в субботу, 13 декабря, могут достигать 18 метров в секунду, передает телеканал "Москва 24".
В некоторых районах столицы, кроме того, снова идет снегопад. Высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров - это несколько выше нормы. На улицах работает спецтехника.
По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются до 21.00, сообщает Агентство "Москва".
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Напомним, за несколько последних дней, по данным синоптиков, в городе выпало около 20 миллиметров осадков - а это треть месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров. К концу выходных может выпасть уже до половины декабрьской нормы.
Отметим, что в субботу, 13 декабря, средняя температура воздуха в столице составляет +2 градуса. В городе облачно, идет мокрый снег. Таким погодным явлениям Москва обязана активному атлантическому циклону.