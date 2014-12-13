В субботу в столице будет облачно и снежно

В Москве вновь ожидается снегопад

В субботу, 13 декабря, средняя температура воздуха в столице составит +2 градуса. Будет облачно, пройдет мокрый снег, сообщает центр погоды "Фобос".

Таким погодным явлениям город обязан активному атлантическому циклону. Московская область окажется на его периферии, так что здесь снега ожидается меньше, чем в столице.

Столбики термометров в Подмосковье могут опуститься немного ниже нуля - до -3 градусов.

В столичном регионе будет дуть юго-западный порывистый ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы - до 740 миллиметров ртутного столба.

Как ранее сообщало M24.ru, в выходные высота снежного покрова в городе увеличится до 20 сантиметров. В субботу и воскресенье температура останется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По данным "Фобос", в четверг в столице выпало 20 процентов месячной нормы осадков, а к концу выходных может выпасть до половины декабрьской нормы.

Отметим, что в 1981 году в столице 13 декабря было +6 градусов. А самым холодным за историю наблюдений стало 13 декабря 1888 года. Тогда в Москве столбики термометров опустились до -30.