В Москве ожидаются грозы со шквальным ветром - МЧС

В среду днем в Москве и области ожидаются грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. МЧС предупреждает жителей Москвы и области о необходимости воздержаться от дальних поездок, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.

С 13.00 до 18.00 в Москве и области будут идти грозовые дожди, сопровождающиеся шквальным ветром.

МЧС советует гражданам убрать вещи с балконов, поставить машину в гараж или хотя бы припарковать подальше от деревьев и рекламных щитов. На улице необходимо обходить шаткие строения и дома с плохо закрепленной кровлей.

В ведомстве прогнозируют падение деревьев и обрыв линий электропередач.

Отметим, что до Москвы добрался тропический циклон "Берта", который стал причиной пониженного атмосферного давления. Он вызвал грозы, ливни и шквальный ветер. Максимальная температура сегодня в Москве составит 25 градусов. Завтра в столице ожидается до 26 градусов тепла.