Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13 августа 2014, 13:07

В Москве ожидаются грозы со шквальным ветром - МЧС

погода ветер грозы погодные условия

В среду днем в Москве и области ожидаются грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. МЧС предупреждает жителей Москвы и области о необходимости воздержаться от дальних поездок, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.

С 13.00 до 18.00 в Москве и области будут идти грозовые дожди, сопровождающиеся шквальным ветром.

МЧС советует гражданам убрать вещи с балконов, поставить машину в гараж или хотя бы припарковать подальше от деревьев и рекламных щитов. На улице необходимо обходить шаткие строения и дома с плохо закрепленной кровлей.

В ведомстве прогнозируют падение деревьев и обрыв линий электропередач.

Отметим, что до Москвы добрался тропический циклон "Берта", который стал причиной пониженного атмосферного давления. Он вызвал грозы, ливни и шквальный ветер. Максимальная температура сегодня в Москве составит 25 градусов. Завтра в столице ожидается до 26 градусов тепла.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать