Во вторник в столице ожидаются мокрый снег и гололед

Фото: M24.ru /Роман Балаев

Во вторник, 13 января, в столице пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

Регион попадет под влияние нового циклона, и на смену ночным морозам придет ветреная и сырая погода с осадками и оттепелями. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Давление составит 734 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 95%.

Предстоящей ночью в городе будет облачно, небольшие осадки, на дорогах гололедица. В столице будет около ноля, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в среду не исключены небольшие осадки, на дорогах будет скользко. В Москве воздух прогреется до 3 градусов тепла.