В пятницу в столице ожидается снегопад и до 3 градусов мороза

Фото: ТАСС

В пятницу, 12 декабря, в Москве будет облачно, пройдет снегопад и немного похолодает. Столбики термометров опустятся до -3 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3-6 м/с, на дорогах местами гололедица.

В субботу в столице атмосферное давление понизится, осадки ожидаются смешанной фазы, усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 10-13 м/с. Но температура мало изменится, и столбики термометров будут колебаться у нулевой отметки.