Теплая и солнечная погода ждет москвичей

Тепло и солнечно будет в Москве в выходные

В Москву вернулось долгожданное тепло. Днем 12 июля воздух прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным специалистов центра погоды "Фобос", в субботу ожидается переменная облачность. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

Такая погода обусловлена скандинавским антициклоном. Он будет формироваться над центральным регионом.

Добавим, что теплая погода, которая будет радовать москвичей в эти выходные, соответствует климатической норме.