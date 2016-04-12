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Общество

12 апреля 2016, 06:29

Во вторник москвичей ожидает солнечная и комфортная погода

погода синоптики потепление переменная облачность

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Во вторник,12 апреля, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Большая часть столичного региона будет находиться под влиянием погожего антициклона с температурным режимом на 2-3 градуса выше своей климатической нормы, но, начиная с западных районов, уплотняя облака и неся локальные кратковременные дожди, к региону приблизится атмосферный фронт.

Будет дуть северо-восточный ветер 3-6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 36 процентов. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью - переменная облачность, без осадков. В Москве столбики термометров покажут 3-5, по области до плюс 5 градусов.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до 14-16 градусов выше ноля.

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