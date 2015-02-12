В четверг в столице будет до +2 и без осадков

"Утро": В четверг в столице потеплеет до плюс двух градусов

В четверг, 12 февраля, будет облачно с прояснениями, сохранятся условия для образования наледи и сосулек. Воздух прогреется до +2 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. На дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут ноль- минус 2 градуса, по области будет до 5 градусов мороза.

Днем в пятницу характер погоды не изменится - местами не исключен мокрый снег. В Москве будет от ноля до плюс 2 градусов.