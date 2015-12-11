В пятницу в столице ожидается облачная погода без осадков

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В пятницу, 11 декабря, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 3 градусов тепла.

Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится относительно погожим антициклоном, который продолжит обеспечивать не по сезону высокий температурный режим. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78 процентов. Атмосферное давление – 751 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью – облачно с прояснениями, небольшие осадки возможны местами. В Москве столбики термометров покажу около ноля, по области будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем в субботу характер погоды не изменится – будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Воздух прогреется до +4 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.