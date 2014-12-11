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Общество

11 декабря 2014, 09:22

В четверг в столице ожидается снег с дождем и до 2 градусов тепла

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"Утро": В четверг в Москве ожидается cнег с дождем

В четверг, 11 декабря, в Москве будет облачно, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

По мере продвижения теплого воздуха и повышения температуры, снег местами начнет переходить в дождь, велика вероятность туманов и образования гололеда. Температура воздуха окажется выше климатической нормы.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-6 м/с, на дорогах местами возможна гололедица.

Днем в пятницу ожидается мокрый снег, столбики термометров покажут минус 2.

Стоит отметить, что долгожданный москвичами снегопад принес не только новогоднее настроение, но и не менее традиционные пробки, а также работу коммунальщикам. В отдельных районах выпало до 12 сантиметров осадков.

Чтобы утром мегаполис не стоял, а ехал - на городских улицах всю ночь работала спецтехника. В уборке снега приняли участие 7,5 тысяч единиц уборочной техники.

Ночью на столичных дорогах работало 7,5 тысяч единиц уборочной техники

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