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Общество

11 декабря 2012, 12:50

В Новый год ожидается нормальная зимняя погода без дождей

погода дожди зима Новый год холода

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время в столичном регионе следует ожидать не дождей, а существенное понижение температуры. Об этом сообщил замдиректора Гидрометцентра по научной работе Геннадий Елисеев.

"В ближайшую неделю до минус 20 не будет, но до 18 градусов мороза будет. Ночью - минус 15-17, минус 10-15 днем", - уточнил Елисеев.

По словам замдиректора Гидрометцентра, приходящая в столицу погода типична для этого времени года. "Мы предупреждали, что зима будет", - подчеркнул он.

Однако, по информации Елисеева, такая погода более типична для января или февраля, чем декабря. Он рассказал, что над Сибирью и Северным Уралом сейчас сформировался мощный антициклон, который блокирует поступление теплых масс с Атлантики в центральные регионы России. Последний раз такие "блокирующие" процессы наблюдались в декабре 1938 года.

Как сообщил замдиректор Гидрометцентра, ближе к Новому году возможно разрушение антициклона, и температура может повыситься на 5-10 градусов. "Но оснований ожидать дождей нет", - заверил он.

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