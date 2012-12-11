К вечеру в Москве ожидаются морозы

В Москве во вторник будет около ноля градусов

К вечеру 11 декабря в столице ожидается резкое похолодание. В ночь на среду, 12 декабря, столбики термометров опустятся до минус 8 градусов.

По прогнозам синоптиков, днем будет солнечно, без осадков. Температура воздуха составит минус 2-4 градуса. Ночью подморозит до минус 9 градусов.

При этом москвичей ожидает облачная погода, местами небольшой снег. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 757 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.

В городе также возможен гололед и образование сосулек.