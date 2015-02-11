Москвичей ожидают резкие скачки атмосферного давления

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В ближайшие дни москвичей ожидает резкое изменение атмосферного давления. К понедельнику оно поднимется до 770 миллиметров ртутного столба, сообщает столичное Метеобюро.
В среду, 11 февраля, атмосферное давление в городе установилось на уровне 752 миллиметров ртутного столба, что примерно соответствует климатической норме.
С пятницы давление начнет расти, в субботу оно поднимется до 757 миллиметров ртутного столба, что на 5 единиц выше средних многолетних значений для середины февраля.
В начале следующей недели атмосферное давление может подняться примерно до 770 миллиметров ртутного столба. Это всего на два балла ниже, чем рекордное значение для Москвы, которое составляет 772 миллиметра.
Ранее M24.ru сообщало о резком понижении атмосферного давления. Так, в субботу, 7 февраля, оно понизилось до 738 миллиметров ртутного столба.
По данным метеорологов, последний рекорд атмосферного давления в Москве зафиксировали 11 января 2015 года, когда оно достигло рекордно низкой отметки - 720,8 миллиметра ртутного столба.
Отметим, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с вегето-сосудистой дистонией, гипотонией, неустойчивым артериальным давлением возможны головные и сердечные боли, а также головокружения. У людей с пониженным фоном артериального давления велика вероятность возникновения приступов мигрени.
Самые низкие значения атмосферного давления отмечались 8 февраля в 1973 году, и составляли 714,6 миллиметра ртутного столба.
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