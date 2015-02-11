Москвичей ожидают резкие скачки атмосферного давления

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В ближайшие дни москвичей ожидает резкое изменение атмосферного давления. К понедельнику оно поднимется до 770 миллиметров ртутного столба, сообщает столичное Метеобюро.

В среду, 11 февраля, атмосферное давление в городе установилось на уровне 752 миллиметров ртутного столба, что примерно соответствует климатической норме.

С пятницы давление начнет расти, в субботу оно поднимется до 757 миллиметров ртутного столба, что на 5 единиц выше средних многолетних значений для середины февраля.

В начале следующей недели атмосферное давление может подняться примерно до 770 миллиметров ртутного столба. Это всего на два балла ниже, чем рекордное значение для Москвы, которое составляет 772 миллиметра.

В Москву пришла оттепель

Ранее M24.ru сообщало о резком понижении атмосферного давления. Так, в субботу, 7 февраля, оно понизилось до 738 миллиметров ртутного столба.

По данным метеорологов, последний рекорд атмосферного давления в Москве зафиксировали 11 января 2015 года, когда оно достигло рекордно низкой отметки - 720,8 миллиметра ртутного столба.

Отметим, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с вегето-сосудистой дистонией, гипотонией, неустойчивым артериальным давлением возможны головные и сердечные боли, а также головокружения. У людей с пониженным фоном артериального давления велика вероятность возникновения приступов мигрени.

Самые низкие значения атмосферного давления отмечались 8 февраля в 1973 году, и составляли 714,6 миллиметра ртутного столба.