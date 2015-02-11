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Общество

11 февраля, 06:43

В столице ожидаются мокрый снег и оттепель

погода снег оттепель облачность

"Утро": В среду в столице ожидается резкое потепление

В среду, 11 февраля, столичный регион окажется в теплом секторе циклона. Пройдет небольшой, днем переходящий в мокрый снег, а температура воздуха устремится в сторону нулевых отметок, местами дойдет до оттепели. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Днем воздух в Москве прогреется до ноля градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 751 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами также не исключены небольшие осадки, на дорогах - гололедица. В столице температура воздуха составит от 1 мороза до 1 тепла, в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1. Ветер западный, 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится - при переменной облачности местами пройдут небольшие осадки, на дорогах будет скользко. В Москве столбики термометров покажут 2-4 тепла.

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