В четверг в столице ожидается гололед

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В столице 11 декабря может образоваться гололед, сообщает Агентство "Москва". Причиной этому послужит потепление и снег с дождем.

Снег в столице будет идти до конца недели, но при этом умеренный. По прогнозам синоптиков к воскресенью осадки закончатся, но, скорее всего, вернутся в начале следующей недели.

Напомним, убирать снег и лед с улиц Москвы готовы 10 тысяч снегоуборщиков. Если потребуется, люди и техника будут работать круглые сутки. Главное, чтобы им не мешали сами автомобилисты.

С наступлением холодов растет количество уличных травм - ушибов, вывихов и переломов. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, откажитесь от высоких каблуков.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места.



Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

Наступать следует на всю подошву целиком, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.