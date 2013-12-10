Сегодня в столице ожидается до 15 градусов мороза

Сегодня, 10 декабря, температура в столичном регионе ощутимо понизилась.

В Москве ожидается до 15 градусов мороза. Низкая температура продержится в городе как минимум до конца недели. Сегодня и завтра пройдет снег, ветер будет умеренным - 3-8 метров в секунду.

Но к выходным в городе существенно потеплеет - до нуля градусов. Автомобилистов призывают быть сегодня особенно внимательными - на дорогах возможен гололед и ухудшение видимости.

Как передает центр погоды "Фобос", декабрь 2010 года начался с 20-градусных морозов, а самым теплым оказался 2011 год. Тогда в декабре столбики термометров вообще и не приближались к отметке -10 градусов.