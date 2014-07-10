В Москве 10 июля после 14.00 ожидаются сильный ветер и грозы с градом

В Московской области объявлено штормовое предупреждение до 21.00 10 июля, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС России.

В регионе ожидаются сильный дождь, ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Местами пройдут гроза и град. МЧС обращает внимание граждан на необходимость обходить стороной деревья, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и сооружения повышенного риска (мосты, эстакада, трубопровода, линии электропередач).

Ранее столичное МЧС предупреждало горожан и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях до 21.00. В Москве также ожидается дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами пройдут грозы и выпадет град. В городе может выпасти 12-15 миллиметров осадков, а в некоторых районах города - до 20 миллиметров.

Прогнозируется повреждение линий электропередач и рекламных щитов, что может негативно повлиять на дорожную ситуацию. Возможны случаи повреждения автомобилей упавшими деревьями или рекламными конструкциями. Кроме того, существует вероятность подтопления некоторых территорий столицы. На дорогах вероятно возникновение серьезных заторов и увеличение количества аварий.