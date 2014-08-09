Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах в столичном регионе

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Днем 9 августа в столичном регионе возможен сильный ветер, гроза, ливни и град, передает Метеобюро Москвы и области.

Предупреждение будет действовать с 14.00 до 18.00. Спасатели рекомендуют остерегаться рекламных конструкций и шатких строений, поставить машину в гараж и закрыть дома все окна.

Напомним, вечером 8 августа на Москву обрушился ливень, за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Затопило несколько улиц, тоннель под Арбатской площадью и ТЦ "Охотный ряд".

Телеканал "Москва 24" отмечает, что в столице также объявлено штормовое предупреждение.