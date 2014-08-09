За сутки в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

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В Москве за сутки выпала почти четверть месячной нормы осадков, предает центр погоды "Фобос".

Метеорологи уточняют, что в городе выпало 16 мм осадков при месячной норме в 77 мм.

В пятницу, 8 августа, в городе прошел ливень, в результате которого затопило несколько улиц, торговый центр "Охотный ряд" и тоннель под Арбатской площадью.

Столичные коммунальщики получили около 40 заявок о ликвидации подтоплений. С последствиями ливня боролись 82 бригады коммунальщиков и 142 единицы спецтехники "Мосводостока".

Добавим, на 9 июля синоптики прогнозируют короткие дожди и до 28 градусов тепла.