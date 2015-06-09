Облачная погода без осадков ждет москвичей в среду

В ближайшие дни в Москве ожидается до плюс 20 градусов

В среду, 10 июня, столицу ожидает облачная погода без осадков. Предстоящей ночью температура упадет до отметки в 6 градусов выше ноля, по области – до 4 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Завтра днем в Москве будет 17–19 градусов тепла, по области – 15–20 градусов. На большей части территории погодные условия будут комфортными, лишь в восточных районах вероятны небольшие дожди.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Давление составит 751 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 35 процентов.

"Большая Москва": Погода в Москве

Ранее M24.ru сообщало, что на выходных в Москву придет настоящее лето.

Ночами ожидается +10…+15 градусов, днем воздух должен прогреться до 26–31 градуса тепла.