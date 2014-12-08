В понедельник в столице облачная погода и до пяти градусов мороза

"Утро": В столице ожидается морозная погода с небольшим снегом

В понедельник, 8 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 89%.

Предстоящей ночью - облачно, временами снег, температура в столице составит минус 5 - минус 7 градусов, в Подмосковье столбики термометров опустятся до 4-9 ниже ноля.

Днем во вторник - облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. В Москве максимальная температура воздуха составит 0 - минус 2.