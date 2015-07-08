В столице за сутки может выпасть пятая часть месячной нормы осадков

"Утро": В четверг в столицу вернутся дожди с грозами

Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 9 июля. При этом погода будет теплой, местами воздух прогреется до 27 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

В столице пройдут ливневые дожди, местами возможны грозы. По предварительным данным, может выпасть от 15 до 20 миллиметров осадков при месячной норме 94. При этом погода будет по-прежнему теплой. Ожидается, что воздух прогреется от 22 до 27 градусов выше ноля.

В пятницу, 10 июля, в город придет холодный атмосферный фронт, временами пройдет дождь. Ночью температура составит 12–17 градусов тепла, днем – до +25 градусов.

На выходных в столице пройдут дожди, температура воздуха ночью понизится до 8-13 градусов тепла, днем – до 23 градусов, что ниже климатической нормы.