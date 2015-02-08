Снегопад в столице продлится до понедельника

Снегопад в столице может продлиться до вечера понедельника

В течение двух дней, 8 и 9 февраля, в столице будет идти снег, сообщает центр погоды "Фобос".

В воскресенье поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. К вечеру столбики термометров поднимутся до 0 - минус 2 градусов.

В понедельник температура будет держаться на отметке 3-5 градусов мороза. Погодные условия изменятся в ночь с 9 на 10 февраля, благодаря циклону осадки прекратятся, морозы окрепнут, температура в столице ночью будет достигать 10-15 градусов мороза.

Отметим, на улицы города вывели технику, чтобы убирать снег в круглосуточном режиме. Сейчас снег в Москве убирают около 14 тысяч единиц техники.