Снегопады и оттепель придут в Москву на смену рождественским морозам

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

На смену рождественским морозам в Москву придут снегопады и оттепель. В пятницу в столичном регионе ожидаются метели с порывами ветра до 15 м/с. На дорогах будет гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Как ожидается, в конце этой недели и в начале новой температурный фон превысит климатическую норму на 6-9 градусов. На смену сухому и морозному очагу высокого давления придет атлантический циклон и принесет долгожданное потепление. Он затянет небо облаками, к вечеру отметится и небольшим снегом.

Так, в пятницу воздух в мегаполисе днем прогреется до минус 7-9 градусов. В субботу ночью будет минус 6-8, по области 6-11 градусов мороза, днем в столице ожидается минус 1-3, в Подмосковье до 5 градусов мороза. Будет идти снег, местами сильный, с метелью и порывами ветра.

В воскресенье, в последний день каникул, возможна оттепель. Минимальная температура в столице будет минус 1-3, по области от ноля до минус 5 градусов, днем в столице будет около ноля. Ожидается мокрый снег.

Циклоны из Северной Атлантики принесут в Москву потепление и осадки

Напомним, две ночи подряд некоторые москвичи наблюдали редкое атмосферное явление. Практически из любой точки города были видны своеобразные столбы света, которые напоминали полярное сияние. Впрочем, ничего общего между этими двумя явлениями нет.

Ночью над столицей возникло "северное сияние"

Необычное явление, по словам метеорологов, объясняется сильными морозами, которые пришли в столичный регион на этой неделе. Ночью столбики термометров опустились до -25 градусов. Лучи света отражались от кристаллов льда в атмосфере, создавая таким образом необычный эффект.