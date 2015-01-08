В Москве сохранится морозная погода, возможен небольшой снег

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8 января в столице ожидается до 15 градусов мороза. Кроме того, возможен небольшой снег. Такой прогноза делают синоптики Гидрометцентра.

Так, столбики термометров покажут 10-12 градусов ниже ноля, а по области будет от 10 до 15 градусов мороза. Ветер при этом будет дуть западный, со скоростью до 10 м/с.

А вот предстоящей ночью станет облачно, местами возможен снег и даже метель. В Москве будет до -12 градусов, а в Подмосковье от 10 до 15 градусов мороза. Кроме того, в пятницу ожидается снегопад. 9 января столбики термометров покажут 7-9 ниже ноля, по области ожидается до -12 градусов. Ветер будет южный, местами с порывами до 15 м/с.

Напомним, две ночи подряд жители столицы могли наблюдать довольно редкое атмосферное явление. Практически из любой точки города были видны своеобразные столбы света, которые очень напоминали полярное сияние. Впрочем, ничего общего между этими двумя явлениями нет.

Необычное явление, по словам метеорологов, объясняется аномальными морозами, которые пришли в столичный регион на этой неделе. Ночью столбики термометров опустились до -20 градусов. Лучи света отражались от кристаллов льда в атмосфере, создавая таким образом необычный эффект.