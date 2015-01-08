Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08 января 2015, 09:02

В Москве сохранится морозная погода, возможен небольшой снег

погода снег мороз

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

8 января в столице ожидается до 15 градусов мороза. Кроме того, возможен небольшой снег. Такой прогноза делают синоптики Гидрометцентра.

Так, столбики термометров покажут 10-12 градусов ниже ноля, а по области будет от 10 до 15 градусов мороза. Ветер при этом будет дуть западный, со скоростью до 10 м/с.

А вот предстоящей ночью станет облачно, местами возможен снег и даже метель. В Москве будет до -12 градусов, а в Подмосковье от 10 до 15 градусов мороза. Кроме того, в пятницу ожидается снегопад. 9 января столбики термометров покажут 7-9 ниже ноля, по области ожидается до -12 градусов. Ветер будет южный, местами с порывами до 15 м/с.

Напомним, две ночи подряд жители столицы могли наблюдать довольно редкое атмосферное явление. Практически из любой точки города были видны своеобразные столбы света, которые очень напоминали полярное сияние. Впрочем, ничего общего между этими двумя явлениями нет.

Необычное явление, по словам метеорологов, объясняется аномальными морозами, которые пришли в столичный регион на этой неделе. Ночью столбики термометров опустились до -20 градусов. Лучи света отражались от кристаллов льда в атмосфере, создавая таким образом необычный эффект.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать