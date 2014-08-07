Днем в столице пройдут грозы с градом - МЧС

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МЧС предупреждает москвичей и жителей области о грозах с градом и сильным ветром. Дожди уже начались на юге и юго-востоке области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

До 18.00 в Москве и области ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами грозы и град.

В ближайшие несколько часов к столице приблизится атмосферный фронт, который принесет с собой грозы и ливневые дожди.

Добавим, по сообщениям синоптиков, в четверг воздух в Москве прогреется до 29-30 градусов. Жара продержится в столице до выходных. Метеорологи обещают, что прохладнее в городе станет через неделю.